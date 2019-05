Palermo, raffica d'incidenti: si cercano due pirati della strada

Caos e traffico in centro, in zona fiera del Mediterraneo e a Sferracavallo per tre incidenti questa mattina a Palermo. Paura per una donna a bordo di un ciclomotore che si è scontrata con un’auto in via dei Cantieri all’altezza di via Aloisio Juvara. La donna è stata scaraventata sull’asfalto. L’automobilista è sceso dall’auto per prestare soccorso.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Il traffico in zona è andato immediatamente in tilt. Sul posto gli agenti della sezione infortunistica stradale della polizia municipale di Palermo hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

A Sferracavallo in via Limone all’altezza di via del Ciliegio un autocarro ha danneggiato un’auto ed è andato via. In questo caso gli agenti dell’infortunistica sono andati a constatare i danni e a cercare di capire se in zona ci possano essere telecamere che possano avere ripreso il mezzo che ha creato il danneggiamento dell’auto parcheggiata.

Anche in centro città a Palermo in via Mariano Stabile all’altezza del civico 139 un altro mezzo pesante ha danneggiato un’altra auto in sosta ed è scappato via. Anche in questo caso la polizia municipale è andata sul posto per constatare i danni e acquisire le immagini dei circuiti di video sorveglianza in zona per risalire all’autore del danneggiamento.

