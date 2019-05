Incidente questa mattina prima delle 8 in via Regione Siciliana, nella corsia centrale, in direzione Trapani, all'altezza via Maria SS. Mediatrice.

Un tir ha fatto testa coda, a causa del bloccaggio dei freni, e ha completamente invaso la carreggiata. Nessun ferito.

Inevitabilmente il traffico è andato in tilt con lunghi incolonnamenti. Sul posto i vigili urbani.

© Riproduzione riservata