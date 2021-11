Lino Banfi a Palermo: «Da bambino costruivo i paladini. E gridavano: "Attento che ti spezzo il capocollo!"»

Lino Banfi è tra gli ospiti dello Sport film festival che chiude oggi - domenica 21 novembre - con il gala al Teatro Politeama di Palermo e la proclamazione dei film vincitori. Riceverà uno dei Paladini d’oro. «Il che - spiega prima di salire sull’aereo per Palermo - mi fa piacere anche perché questi pupazzi snodati esistono anche a Canossa in Puglia. Da bambino ne ho costruiti tre, Orlando, Rinaldo e Angelica. Facevo tutte le voci in spettacoli per far ridere gli altri bambini. Anche durante i bombardamenti della guerra. Alzavo la spada e gridavo: attento che ti spezzo il capocollo!».

A Lino Banfi verrà consegnato anche il Premio Massimo Troisi di Marefestival Salina. «Attore dal talento straordinario, tra i più rappresentativi e iconici della commedia italiana, amatissimo dal grande pubblico, ha fatto ridere e riflettere interpretando più di 110 film», si legge nella motivazione del premio. La serata avrà inizio alle 21. È la 41esima edizione dello Sport film festival, la più antica rassegna cinematografica sportiva del mondo, oggi diretta da Roberto Oddo e presentata dalla giornalista Nadia La Malfa, e gemellata ormai da qualche anno con la kermesse di Salina. «Sono onorato di potere assegnare il riconoscimento in memoria dell’attore e regista napoletano Massimo Troisi al grande Lino Banfi - afferma il direttore artistico di Marefestival, Massimiliano Cavaleri -. Si tratta un talento unico, che ha segnato in modo significativo la storia del nostro cinema e della televisione, con innumerevoli interpretazioni e personaggi, oggi ancora attuali, brillanti, divertenti. Il profondo affetto del pubblico nei suoi confronti è il termometro del suo inimitabile carisma.

In un articolo di Guido Fiorito sul Giornale di Sicilia in edicola oggi tutti i ricordi lontani e recenti dell’attore pugliese.

