Palermo: Blin e Gomez fanno le visite mediche, Pierozzi resta ancora incerto

L'affare Blin si è chiuso ieri nel giro di poche ore, con i rosa che hanno stoppato sul nascere la concorrenza della Salernitana offrendogli un triennale: il francese ha lasciato ieri sera il ritiro dei salentini e può aggregarsi ai nuovi compagni nei primi giorni del ritiro a Manchester. Gomez si è invece dovuto spostare dal Sudamerica all'Europa per svolgere le visite mediche, ma farà immediato ritorno in Argentina: lo attende il River Plate, cui è stato girato in prestito dal City Football Group proseguendo un sodalizio che ormai da anni collega Manchester e Buenos Aires. L'esordio del difensore con i Millionarios dovrebbe essere nella notte tra mercoledì e giovedì contro il Godoy Cruz.

Per due trattative chiuse ce n'è invece una che non si sblocca: l'ok per il trasferimento di Niccolò Pierozzi dalla Fiorentina non è ancora arrivato e adesso il Palermo, nonostante guardi ancora con fiducia alla conclusione dell'affare, inizia a riflettere sulla possibilità di virare su altri obiettivi. Anche perché, come aveva sottolineato Alessio Dionisi dopo la sconfitta in amichevole con il Rapperswil, il campionato non aspetta nessuno.