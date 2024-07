Palermo, preso Alexis Blin del Lecce: potrebbe raggiungere i compagni già a Manchester

Un blitz in piena regola, un all-in per aggiungere al centrocampo qualità e muscoli in un momento in cui gli infortuni iniziavano a preoccupare: Alexis Blin è pronto a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Arriverà a titolo definitivo dal Lecce per un milione di euro circa, sposando il progetto rosanero per i prossimi tre anni e guadagnando 500mila euro.

È stato proprio lo stipendio proposto a fare in modo che la trattativa si definisse nell’immediato. Nelle scorse settimane il francese, in scadenza del 2025, aveva rifiutato la proposta di rinnovo dei salentini a 350mila euro mensili; il rilancio del Palermo ha fatto la differenza ed è stato decisivo per evitare proposte al rialzo da parte della Salernitana, che pure aveva messo gli occhi sul giocatore. Blin lascerà in serata il ritiro del Lecce, dopo aver saltato l’amichevole con il Werder Brema: dopo aver svolto le visite mediche si aggregherà ai nuovi compagni rosanero, probabilmente nei primi giorni del ritiro di Manchester (che prenderà il via martedì mattina).