Palermo, le strategie in mediana dopo l'innesto di Blin: Stulac ai saluti, il sogno Mazzitelli resiste

L'arrivo imminente di Alexis Blin dal Lecce consegna ad Alessio Dionisi un profilo abile tanto in regia quanto in interdizione, un centrocampista che malgrado abbia pochi gol nelle corde (zero nell'ultima stagione in Salento) garantisce tanto lavoro sporco e una leadership non indifferente: ora però il Palermo dovrà inevitabilmente operare qualche cessione per evitare che il tecnico si ritrovi un organico in sovrannumero.

Il passaggio di Samuele Damiani al Pescara, che può sbloccarsi nel giro di pochi giorni, è un primo tassello ma non basta: i rosa dovrebbero andare incontro a un sacrificio eccellente e in questo senso il primo indiziato a partire è Drago Bartolo

sia perché le sue caratteristiche tecnico-tattiche sono abbastanza simili a quelle di Blin sia perché la seconda parte della scorsa stagione lo ha visto sempre meno centrale nei piani del Palermo. Lo sloveno è stato sondato nelle scorse settimane da Reggiana e Sampdoria, ma adesso è fermo per infortunio (lesione di primo grado al retto femorale) e questo complica ulteriormente ogni prospettiva di cessione.