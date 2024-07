Palermo, è fatta per Valentin Gomez ma il giocatore arriverà nel 2026: aperta la pista Martegani

Il suo futuro sarà a tinte rosanero, ma prima gli toccherà un ulteriore periodo in Argentina per maturare ed essere pronto per il calcio europeo. È tutto definito per il passaggio al Palermo di Valentin Gomez, che ha già salutato i compagni del Velez ma non raggiungerà il ritiro di Livigno bensì il River Plate: i rosa infatti lo lasceranno in prestito ai Millionarios, per i quali ha già sostenuto le visite mediche, e lo avranno a disposizione solo nel 2026 (ancora da stabilire se a gennaio o in estate).

L'operazione è stata fortemente voluta dal City Football Group, che per avere Gomez ha versato nelle casse del Velez 10 milioni di euro più 500mila euro di bonus: prosegue dunque la sinergia con il River Plate, cui la proprietà in passato aveva dato in prestito Julian Alvarez e Claudio Echeverri (ancora ai Millionarios, raggiungerà Manchester a fine 2024).

Quella per Gomez non è l'unica operazione che il Palermo sta definendo in Sudamerica: Agustin Martegani, centrocampista del San Lorenzo con un passato nella Salernitana, ha infatti dato piena disponibilità al passaggio in rosanero e aspetta solo che da viale del Fante parta l'affondo per chiudere l'accordo. Un altro profilo sondato da Morgan De Sanctis è quello di Guzman Rodriguez, difensore uruguaiano che milita nelle file del Penarol: si tratta di un classe 2000 con passaporto italiano e un passato nel River Plate, con cui è sceso in campo 35 volte.