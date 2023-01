Il Palermo chiude per il difensore Graves: un altro centrale danese 15 anni dopo Kjaer

Un difensore centrale danese in maglia rosanero 15 dopo anni Kjaer. Il Palermo, stando alle voci unanimi del calciomercato, ha chiuso per Simon Graves Jensen, che è un giocatore del 1999 e dunque va nella lista degli under, senza creare problemi per l'ingaggio di un laterale sinistro, che al momento è l'obiettivo principale del diesse Leandro Rinaudo e del supervisore Riccardo Bigon.

L'altro Simon (l'attuale milanista Kjaer) arrivò giovanissimo al Palermo, a 19 anni, e lasciò subito il segno, disputando due stagioni da protagonista con 62 presenze (in Serie A) condite da 5 gol. Graves ha invece 23 anni, ne compirà 24 il 22 maggio. Proviene dalla massima serie danese, dove ha vestito la maglia del Randers, che occupa la quarta posizione, a 9 punti dalla vetta. È alto un metro e 91 e al Palermo potrà dare una mano soprattutto nelle partite contro attaccanti forti nel gioco aereo. Ha giocato quest'anno 16 partite (su 17) e nello score ha all'attivo un gol e due assist.

Già in mattinata il direttore sportivo del Randers, Søren Pedersen, aveva confermato che la trattativa era a buon punto. Poi, nel corso della giornata è arrivato l'accordo che, a quanto pare, porterà il ventitreenne danese in rosanero a titolo definitivo. Il calciatore domani sarà a Roma per le visite mediche.

Non si è sbloccata, invece, l'altra trattativa, quella per Edoardo Masciangelo, difensore di fascia sinistra del Benevento. Domani Rinaudo tornerà all'attacco per riempire il vuoto lasciato da Devetak, tra i partenti di questa sessione invernale di calciomercato.

