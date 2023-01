La carica di Verre: «Palermo club ideale per rimettermi in gioco»

«La scelta è stata semplice, la piazza e il calore lo conosco. Non ho avuto dubbi e, inoltre, essendoci il City Football Group è stato ancora più facile scegliere». Sono state le prime parole di Valerio Verre al suo ritorno a Palermo dopo 9 anni.

Il centrocampista ex Sampdoria (arrivato in prestito con diritto di riscatto) ha chiaro in mente quale sia l'obiettivo del club: «Consolidare la categoria - dice -, poi vediamo tra qualche mese. Adesso si pensa alla Reggina, abbiamo fatto bene, ma dobbiamo continuare. Pensiamo a domenica. Non ho sentito nessuno dei miei ex compagni di 9 anni fa, li ho rivisti soltanto in campo come Dybala, Belotti o Barreto».

Verre ha poi promesso: «Impegno e serietà sono ciò che ho notato nello spogliatoio e voglio dare il mio contributo. Prometto queste qualità, che in un gruppo come il nostro possono fare la differenza». Il 29enne romano è convinto di essere nel posto giusto e ha elogiato la sua nuova squadra: «I ragazzi sono fantastici, ad Ascoli lo hanno dimostrato più volte. Siamo andati in vantaggio e dopo il loro pareggio hanno tirato fuori carattere e attributi. Sono forti in tutti i ruoli, non solo a centrocampo. Se il City Football Group mi ha scelto ci sarà un motivo. Sono sceso di categoria e mi rimetto in gioco con la giusta umiltà». Sul rigore sbagliato da Brunori taglia corto: «È Matteo il rigorista, finché se la sentirà. Io ho fatto il vice a Verona e se il mister vorrà ci sarò».

