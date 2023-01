Il Palermo lascia il ritiro di Roma e si tuffa sul mercato: fascia sinistra scoperta, strada in salita per Azzi

Al raduno di Roma si erano presentati in 21 più i tre portieri e i tre giovani aggregati dal settore giovanile. Ne tornano in città venti, considerate le uscite di Floriano e Crivello e l'arrivo di Orihuela. Il Palermo, dopo 5 giorni di mini ritiro al Centro sportivo del Coni dell’Acquacetosa, torna in città e lo farà dopo che questa mattina avrà sostenuto un allenamento congiunto con i giovani della Viterbese.

Una volta tornata a Palermo, dopo un giorno di riposo, la squadra si metterà al lavoro per preparare la trasferta di Perugia in programma allo stadio Curi sabato 14 gennaio alle ore 14. Un ritiro che è cominciato con l'intoppo dei due giocatori positivi al Covid, uno dei quali si è già ripreso ed è rientrato in gruppo.

Palermo, mercato ancora aperto

I riflettori sono sempre accesi sul mercato perché il Palermo adesso deve necessariamente coprire la fascia sinistra lasciata libera dalle partenze di Crivello e Devetak e che al momento può contare sul solo Sala. Un settore di campo dove i rosanero pensano di inserire Azzi del Modena sebbene sul giocatore ci siano club di B ma anche di A, visto che la concorrenza della Salernitana non è da poco. In viale del Fante però si vuole prendere l'attaccante a titolo definitivo, a differenza dei campani che insistono per il prestito con diritto di riscatto.

E sempre in chiave mercato la voce di una possibile cessione di Valente ha indispettito la tifoseria che sul web ha espresso tutto il proprio malcontento. Il Palermo comunque non sembra intenzionato a lasciare partire l’eclettico attaccante destro che può svolgere diverse funzioni su quella fascia: dalla difesa fino al supporto a Brunori.

I nomi sondati restano sempre gli stessi e cioè Seck del Torino, Tutino del Parma e Melchiorri del Perugia. Non è da escludere nemmeno la pista del giovane polacco del Lecce, Listkowski.

