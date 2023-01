Palermo, è caccia al terzino: ottimismo per Azzi ma la concorrenza è tanta

Prosegue il mini ritiro del Palermo presso il Centro Sportivo del Coni Giulio Onesti di Roma. Oggi la squadra ha effettuato una seduta pomeridiana: i rosanero hanno svolto un'attivazione tecnica, possesso palla ed esercitazioni sulle palle inattive.

Domani ultimo giorno di allenamenti a Roma per Corini ed i suoi giocatori che completeranno questo periodo di ritiro in mattinata per poi fare rientro a Palermo dove, durante la settimana, si dedicheranno alla preparazione della gara in trasferta contro il Perugia in programma sabato 14 gennaio alle 14 allo Stadio Renato Curi.

Una giornata, quella di oggi, caratterizzata anche da due uscite ufficiali dal club di viale del Fante, due giocatori che hanno dato tanto alla causa rosanero fin dalla serie D: Floriano passato ufficialmente al Sangiuliano City e Crivello già con la casacca d'allenamento della sua nuova squadra il Padova.

E in tema di mercato il Palermo resta sempre vigile in fatto di nuovi ingressi: c'è assolutamente da coprire la fascia mancina, trovare cioè un'alternativa a Sala che dopo le partenze di Devetak e Crivello è l'unico terzino mancino in organico.

La voce del brasiliano Paulo Azzi, di proprietà del Modena, è più di una indiscrezione e sul giocatore ci sarebbe l'interesse di qualche altro club di serie B (Cagliari e Frosinone) ma soprattutto della Salernitana. Tuttavia il Palermo sembra avvantaggiato rispetto ai campani e questo in virtù del fatto che il club rosanero sarebbe disposto a prendere il giocatore a titolo definitivo mentre la Salernitana vorrebbe prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Modena però vuole monetizzare e chiede anche l’obbligo del riscatto.

