Colpo del Palermo, fatta per il terzino Azzi: battuta la concorrenza della Salernitana

Dopo le uscite, il Palermo inizia a fare sul serio anche sul mercato in entrata. Dopo l'arrivo di Horihuela dal Montevideo City, sta per arrivare un altro difensore, professione terzino. Si tratta di Paulo Azzi, brasiliano classe 1994 del Modena. Dopo giorni di trattativa, è fatta per il suo arrivo nel capoluogo siciliano. Accordo trovato per poco più di un milione di euro. Cifra che entrerà nelle casse del Modena, che detiene il cartellino del giocatore.

A convincere il terzino sinistro e lo stesso club, è stata la formula dell'acquisto a titolo definitivo. Ciò che ha permesso di superare anche la concorrenza della Salernitana, club di Serie A che era fortissimo sul giocatore. Il club granata voleva invece un prestito con diritto che poi sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni. Formula non gradita però dagli emiliani, che hanno preferito così dire sì al Palermo.

Azzi arriverà nei prossimi giorni in Sicilia e firmerà il nuovo contratto con la squadra di Eugenio Corini. Quest'anno per il 28enne nato a Bragança Paulista (Brasile) 15 presenze in Serie B e 1 assist. L'altro obiettivo di Rinaudo è cedere l'ultimo superstite della rinascita Edoardo Lancini. Su di lui c'è forte il Cesena nel Girone B di Serie C. I bianconeri erano interessati a Valente, per il quale è stata però negativa la risposta del Palermo, che ha dunque proposto alla squadra di Toscano il difensore ex Brescia. La trattativa è nel vivo e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

