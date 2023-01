Palermo, Corini parla dei giocatori ceduti: «Sono ragazzi straordinari, auguro loro il meglio»

Terminato il ritiro di Roma, il Palermo si prepara a ritornare nel capoluogo. Da lunedì, si penserà alla sfida contro il Perugia del 14 gennaio. Corini, ai microfoni del club, ha fatto un resoconto dell’esperienza nella capitale: «Sono contento di questo ritiro anche perché i ragazzi si sono fatti trovare pronti, abbiamo lavorato con grande intensità, grande applicazione, sono molto contento».

Poi Corini ha annunciato due importanti recuperi in vista del match contro gli umbri: «I due ragazzi che sapevate che avevano avuto questo problema legato al Covid si sono negativizzati - ha detto -, sono tornati a disposizione, ma comunque hanno lavorato nella loro camera e da un po’ di giorni sono a nostra disposizione. Siamo felici di averli recuperati prima della settimana che porterà al Perugia».

Sei, per adesso, le cessioni chiuse dalla società in questa sessione invernale di calciomercato. L’allenatore bresciano ha voluto spendere due parole anche per loro: «Devo rivolgere un pensiero ai ragazzi che hanno scelto di fare un percorso diverso. Sono professionisti esemplari, ragazzi straordinari con valori morali importantissimi. Auguro loro il meglio perché si sono sempre applicati tantissimo». Tanto lavoro, ma anche una cena di gruppo: «Giovedì sera siamo andati a cena. Era importante ritrovarsi in un contesto anche diverso da quello professionale, è stato piacevole stare insieme e fare questa cena di gruppo che alimenta anche delle connessioni fra di loro e li fanno conoscere meglio anche in un contesto diverso che quello solito dallo spogliatoio».

Corini ha terminato poi con un pensiero rivolto a Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina a Londra.

