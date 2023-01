Palermo, la maglia rosanero vince la Jersey Challenge: è la più bella della serie B

Da sempre la Lega Serie BKT è stata molto attiva sui social e anche in questo periodo, cioè durante la festività natalizie con il campionato fermo per la pausa, ha organizzato sui propri profili social la seconda edizione della Jersey Challenge. Un torneo particolare dove a contendersi la vittoria finale sono state le maglie utilizzate dalle squadre del campionato cadetto.

Un torneo a fasi per poi arrivare alla finale fra tre maglie. In una prima fase alcune squadre sono arrivate direttamente in finale e fra queste il Palermo, dal momento che quella rosanero era stata la maglia più votata nel primo turno.

Le semifinaliste, invece, erano il Bari, il Cagliari, il Parma e il Venezia. Dopo un altro turno di votazioni da parte dei tifosi, le tre finaliste della seconda edizione della Jersey Challenge SerieBKT erano state Cagliari e Venezia (oltre al Palermo già direttamente in finale). Nuovo turno di votazione da parte dei tifosi e degli appassionati di serie B per stabilire chi tra le tre maglie più votate cioè Palermo, Cagliari e Venezia potesse vincere il trofeo.

Quasi duecentomila i tifosi che hanno espresso la loro preferenza ed alla fine la maglia del Palermo è risultata essere la più bella della serie B. Un torneo che ha seguito i passaggi di un vero e proprio campionato, con turni scontri diretti, eliminazioni e poi il triangolare finale che ha visto prevalere la maglia rosanero. Hanno votato da tutto il mondo esprimendo le loro scelte sui canali ufficiali della Lega B ed alla fine la maglia del Palermo è risultata la più votata con un ampio margine su Cagliari e Venezia.

La maglia rosanero, si legge sul comunicato presente sul sito ufficiale del club che celebra la vittoria, è stata realizzata da Kappa con il progetto stilistico del Palermo, in collaborazione con il coordinatore scientifico del Palermo Museum Giovanni Tarantino, l'agenzia Gomez&Mortisia e il designer Luca D'Agostino.

© Riproduzione riservata