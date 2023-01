Il Palermo sempre più vicino ad Azzi, difficile il ritorno di Nestorovski

Quando il terzo giorno del mini ritiro a Roma si avvia alla conclusione, il lavoro del ds rosanero, Leandro Rinaudo, prosegue a spron battuto. La notizia degli ultimi minuti è che Floriano è in viaggio verso San Giuliano Milanese, dove tra stasera e domani firmerà un contratto che lo legherà al club lombardo fino al 2024. In uscita anche Crivello, al Padova in Lega pro, con l’ipotesi di prestito fino a giugno. Tra gli avversari in cadetteria, invece, il Como continua a far pressing sul 2001 Pierozzi.

Della vecchia guardia dunque resterebbero soltanto Marconi, Brunori e Lancini. Proprio quest’ultimo ha diverse richieste da alcuni club di C e D e l’impegno dello staff rosanero è quello di trovare una sistemazione anche a lui, il prima possibile.

Anche per i nuovi arrivi il lavoro è continuo e deciso. Rinaudo è sempre più vicino all’affare Azzi dal Modena. Il terzino 28enne, al momento richiesto anche dalla capolista Frosinone, ha lasciato trapelare da poco un indizio social. L’ex Cittadella ha messo like ad una storia Instagram pubblicata da una fanpage rosanero che parlava proprio di un suo possibile approdo nel capoluogo siciliano. Il Palermo sta provando di chiudere il prima possibile, e le prossime ore saranno decisive.

In avanti si allontana la pista Nestorovski, che sembra esser simile ad una nostalgica sensazione, quanto ad un’ipotesi concreta.

Sguardo anche in casa del prossimo avversario, il Perugia, dove l’attaccante Federico Melchiorri non vuole scendere di categoria e gradirebbe non poco un possibile interessamento dei rosanero.

