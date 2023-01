Il Palermo sfoltisce la rosa: ceduti anche Floriano e Crivello

Il Palermo chiude altre due operazioni in uscita. Dopo Accardi, Doda, Devetak e Peretti, Rinaudo ha siglato gli accordi per le cessioni di Crivello e Floriano.

Il terzino palermitano ha praticamente raggiunto l'intesa con il Padova, dove andrà in prestito, mentre l'ex Bari sta per firmare un contratto fino a giugno 2024 con il Sangiuliano City, squadra che milita nel Girone A di Lega Pro. I due calciatori non erano presenti al ritiro di oggi a Roma e il club aveva inserito infatti nella lista due Primavera.

Ieri aveva salutato Andrea Accardi. L’annuncio ufficiale era arrivato ieri attraverso una nota del club e un saluto speciale da parte della città per un giocatore bandiera, l’unico anello di continuità tra la vecchia società e la nuova, tra il fallimento e la rinascita. Accardi, 27 anni, difensore palermitano di nascita, per amore della maglia rosanero non ha esitato a ricominciare dalla serie D. Per lui sono arrivate due promozioni in tre anni, ma in questa stagione tornato nel campionato cadetto non ha trovato spazio. "Spiegare a parole quello che ho vissuto in questi anni sarebbe riduttivo ma ci tengo a ringraziare le tantissime persone che ho conosciuto in questo magnifico e lunghissimo viaggio che nella tappa finale ci ha regalato una promozione magnifica in Serie B". ha scritto Accardi, attraverso il suo profilo instagram, salutando i tifosi.

