Accardi saluta Palermo, giocherà nel Piacenza in Serie C

Si lavora sul fronte cessioni. Il Palermo ha bisogno di sfoltire la rosa in vista del mercato di gennaio. Il primo a partire sarà Andrea Accardi. Il terzino palermitano, come ci risulta, ha infatti trovato un accordo con il Piacenza in Serie C. L’affare è ai dettagli, oggi il giorno decisivo per chiudere.

Coi biancorossi, Accardi firmerà un contratto che lo legherà fino a giugno. Zero presenze in stagione per il difensore 28enne con la maglia del Palermo, ai margini del progetto tecnico di Eugenio Corini che non lo ha mai fatto entrare in campo anche quando l’infortunio al ginocchio era ormai totalmente smaltito.

Saluterà l’ultima vera bandiera del Palermo: nel capoluogo Accardi ci è nato e cresciuto calcisticamente, facendo tutta la trafila nel settore giovanile rosanero. Lo scorso anno, in Lega Pro, appena 15 presenze con Filippi prima e Baldini poi. Durante i playoff promozione, ha giocato solo con la Triestina, a Trieste, nella gara valevole gli ottavi di finale (andata). Poi un calvario, terminato solo all’inizio della nuova stagione. Accardi si prepara a salutare i colori rosanero, dopo 20 anni di puro amore. Lo aspetta il Piacenza, penultimo nel Girone A di Serie C.

