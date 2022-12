Palermo, continua lo sfoltimento della rosa: Devetak ceduto in prestito alla Viterbese

Continua il lavoro di smaltimento della rosa. Il Palermo ha chiuso per un'altra cessione importante. Si tratta di Devetak, che giocherà in Serie C con la maglia della Viterbese. La formula è quella del prestito secco. Il terzino (all'occorrenza centrale) serbo aveva collezionato solo 6 presenze in campionato, di cui 3 da subentrato. Per 7 volte era rimasto invece in panchina ed è stato spesso condizionato dagli infortuni.

Il 23enne, che aveva ben impressionato nelle volte in cui è sceso in campo, non rientra dunque più nei piani di Corini. Ma il Palermo, a giudicare dalla formula della cessione, punta ancora su di lui (magari per la prossima stagione?).

Dopo Accardi, ormai promesso sposo del Piacenza, sempre in Lega Pro, saluta dunque anche il difensore nato a Novi Sad. IN partenza, lo ricordiamo, ci sono anche Crivello, Doda, Peretti e Lancini. A rischio anche Solerie Vido per gennaio.

