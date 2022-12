Palermo tra vacanze e occasioni di mercato: nel mirino Azzi e Kastanos

Ancora tre giorni e mezzo di vacanza, poi tutti di nuovo al lavoro con l'appuntamento fissato per la mattina del 3 gennaio 2023 quando staff e giocatori si ritroveranno a Roma per il mini ritiro in programma presso il Centro Sportivo del Coni Giulio Onesti all’Acqua Acetosa.

Quattro giorni di lavoro a partire dal pomeriggio del 3 e fino alla mattina del giorno 7, momento in cui la squadra farà poi rientro a Palermo. Ma il giorno prima del raduno romano, si sarà aperto il mercato ed il Palermo avrà probabilmente depositato i documenti per le cessioni di Accardi al Piacenza e Devetak alla Viterbese. Da capire nelle prossime ore se sarà già tutto pronto per l'acquisizione in prestito del giovane uruguaiano Renzo Orihuela.

Per quanto riguarda le entrate, ci sarebbe l'interesse per il terzino sinistro del Modena Paulo Azzi e per il mediano cipriota Grigoris Kastanos. Queste le prime tappe in vista dei primi giorni di mercato che anticiperanno il mini ritiro. Col mercato sempre aperto dopo il rientro continuerà ugualmente la preparazione in vista della gara del 14 gennaio, in trasferta al Curi di Perugia. Il 20 gennaio alle 20.30 la gara interna con il Bari, poi altra trasferta ad Ascoli il 28 gennaio per finire il ciclo in casa con la Reggina, gara in programma il 5 febbraio alle 16.15. Il 31 gennaio nel frattempo, la chiusura ufficiale del mercato: si farà la conta di quanti giocatori sono stati presi e quanti invece avranno lasciato il club come richiesto dall'allenatore Corini, che ritiene eccessivi 26 giocatori di movimento.

