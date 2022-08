Bari-Palermo: precedenti in equilibrio ma nelle ultime 9 gare al San Nicola mai una vittoria dei rosa

Bari-Palermo non è uno di quegli scontri inediti o che non si verificano da anni, tutt’altro. Si può quasi definire un classico, in tutte le categorie. Non passa praticamente mai anno senza che si registri un incrocio fra la squadra pugliese e quella siciliana. Insomma, i precedenti fra Bari e Palermo sono davvero tanti.

Fermandosi - al momento - solo ai campionati di serie B, la sfida di stasera (ore 20,45) è la 43esima fra i due club ed il bilancio è perfettamente in parità, in tutti i sensi. Quattordici le vittorie del Bari, 14 quelle del Palermo, 14 i pareggi. In serie B, però, il Bari è fra le squadre che hanno battuto il Palermo più volte. Se si prendono in considerazione gli ultimi 9 incontri disputati al San Nicola, in cadetteria, il Palermo non ha mai vinto, riuscendo a pareggiare 4 volte e uscendo sconfitto in 5 gare. Sarà anche per questo che gli scommettitori vedono il Bari favorito; più alte le quote per il pari o per il successo dei rosanero.

Se invece si amplia l’analisi agli scontri complessivi, cioè tenendo conto dei campionati di serie A, B, C e coppa Italia, sono 69 gli incroci fra i due club: il pareggio si è verificato per 24 partite, il Palermo ha vinto 23 volte ed il Bari 22. Pugliesi in gol 71 volte, rosanero 78. 34 le gare totali giocate al San Nicola dove il bilancio complessivo sorride ai padroni di casa con 20 vittorie, 8 pareggi e 6 affermazioni dei rosanero.

Tuttavia, in serie B, l’ultima vittoria dei galletti pugliesi risale al settembre del 2013 (2-1). Era il Palermo di Gattuso che fu poi esonerato per far posto a Iachini che avrebbe stravinto il torneo cadetto. Da quel giorno Bari e Palermo si sono incrociati al San Nicola altre 3 volte: una in B con vittoria dei rosanero per 3-0 e altre due volte in serie C: lo scorso anno (2-2) e nell’ultima di campionato dello scorso torneo, nel giorno dei festeggiamenti pugliesi, il Palermo vinse per 2-0 (Brunori e Floriano) davanti ai quasi 30mila del San Nicola.

© Riproduzione riservata