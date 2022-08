Il Palermo si rinforza: Stulac e Di Mariano pronti per la firma, più vicini anche Segre e Saric

Il mercato non ammette soste. Anzi, specie in questi giorni caldi, che circondano la metà di agosto, arrivano notizie importanti in chiave rosanero. Il mercato del Palermo sembra decisamente procedere spedito e dopo qualche giorno di fermo successivo alle dimissioni del duo Baldini-Castagnini, sembra proprio voler prendere il volo.

Nelle ultime ore sono infatti arrivate le conferme circa i due nuovi innesti rosanero: Stulac dell’Empoli e Di Mariano del Lecce. Due acquisti importanti che alzano di parecchio il tasso qualitativo della squadra: a centrocampo e in attacco. Stulac arriverà fra oggi e domani per sottoporsi alle rituali visite mediche e giunge in rosanero in prestito ma con l’obbligo di riscatto per il Palermo fissato ad un milione più alcuni bonus. Stessa cifra per Di Mariano, l’attaccante palermitano purosangue, che viene però acquistato per intero dal club di viale del Fante.

Fin qui le trattative praticamente concluse. Ma ce ne sono almeno un altro paio che sembrano in dirittura d’arrivo: rumors sempre maggiori riguardano i centrocampisti Segre del Torinio e Saric dell’Ascoli. Per il primo, che sembrava destinato ad essere già a Palermo, c’è stato l’intoppo della lite fra Lukic ed il Toro che ha suggerito al tecnico Juric di ritardare la partenza di Segre in direzione Palermo (il giocatore infatti ha giocato una trentina di minuti in campionato col Monza). La querelle Lukic-Torino si è risolta ed il giocatore può trasferirsi in rosanero, tanto più che è già in Piemonte il giovane Corona, inserito nella trattativa Segre.

Per Saric il Palermo sembra aver battuto la concorrenza di squadre di serie A come Sampdoria e Cremonese e potrebbe essere un nuovo acquisto del City Football Group. Evidentemente il progetto Palermo è stato ritenuto più allettante dal giocatore, dal club di appartenenza e dal suo entourage.

© Riproduzione riservata