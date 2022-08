Palermo scatenato: a un passo anche il difensore del Monza Bettella

Abile fisicamente e forte nelle marcature a uomo. Il difensore centrale Davide Bettella sarebbe a un passo dal Palermo che dopo aver preso Stulac e Di Mariano si avvia verso la chiusura di un’altra importante trattativa.

Bettella, classe 2000 difensore del Monza è cresciuto nelle giovanili del Padova e, successivamente, in quelle dell’Inter passando il 29 giugno 2018 passa all’Atalanta a titolo definitivo. L’esordio in Serie B arriva poi nel gennaio del 2019 con il Pescara quando il giovane padovano ha 19 anni.

Il primo gol arriva l’11 maggio dello stesso anno, nel match contro la Salernitana vinto 2-0 dai Delfini.

Nella stagione successiva viene confermato dal club, giocando da titolare alla corte di Zauri, Legrottaglie e, infine, Sottil. Nel settembre del 2020, dopo essere tornato all’Atalanta, viene ceduto in prestito al Monza. Dopo il biennio con i brianzoli torna con i nerazzurri per poi essere ceduto nuovamente ai biancorossi l’1 luglio 2022.

Con la maglia della nazionale compie tutta la trafila delle giovanili, partecipando nel 2017 all'Europeo Under-17 in Croazia, e l'anno successivo all'Europeo Under-19 in Finlandia, dove ottiene il secondo posto. Nel 2019 partecipa al Mondiale Under-20 in Polonia, mentre il 14 ottobre 2019 milita con l’Under-21 in occasione delle qualificazioni all’Europeo 2021, nella gara contro l’Armenia.

© Riproduzione riservata