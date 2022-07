Il Palermo prende forma: ingaggiati i difensori Pierozzi e Devetak, a un passo il centrocampista Calò

Giornata importantissima per il Palermo sul fronte mercato in entrata. Castagnini ha infatti chiuso due operazioni: si tratta di Edoardo Pierozzi e Mladen Devetak. Domani (martedì), invece, dovrebbe essere il giorno di Giacomo Calò dal Genoa.

Un terzino e un centrale difensivo. Il primo di proprietà della Fiorentina, il secondo del club serbo del Vojvodina. Due colpi importanti che si aggiungo ai nomi di Salvatore Elia (arrivato dall'Atalanta), Nedelcearu (dal Crotone) e Sala (dal Sassuolo). L'accordo è totale sia con i giocatori che con i due club. In questo momento, Pierozzi, starebbe sostenendo le visite mediche e domani firmerà il contratto che lo legherà ai rosanero. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Fiorentina. Stessa formula utilizzata, del resto, per Marco Sala (che si dovrebbe aggregare in gruppo domani).

Per Devetak, invece, non si conoscono i dettagli dell'operazione ma quel che è certo è che sarà un nuovo giocatore a disposizione di Silvio Baldini. Classe 99', il centrale difensivo ha giocato nella sua carriera con la squadra della sua città natale, il Vojvodina. Pierozzi si è fatto tutta la trafila nelle giovanili della Fiorentina, prima di esordire in Lega Pro con la maglia della Pistoiese: 33 presenze e 2 reti coi biancorossi, numeri che gli valgono la chiamata dell'Alessandria in Serie B. La Fiorentina accetta il prestito e il terzino dimostra anche coi grigiorossi il suo valore giocando 19 volte e mettendo a segno anche una rete. Adesso il Palermo è pronto a tesserarlo.

Il club rosanero, come anticipato, ha le mani anche sul centrocampista di proprietà del Genoa che ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Benevento, in Serie B, Giacomo Calò, che dovrebbe arrivare con la formula del prestito dal club rossoblù. È stato protagonista nell'ultimo campionato cadetto giocando 36 volte e fornendo 4 assist. Visione di gioco e geometrie al servizio di Baldini, che proprio oggi ha invece salutato Jacopo Dall'Oglio. Il centrocampista 30enne nato a Milazzo si è trasferito all'Avellino a titolo definitivo, in Serie C. Manca soltanto il comunicato ufficiale ma il giocatore ha già salutato i suoi compagni. La conferma, è arrivata anche dallo stesso direttore sportivo dei rosanero, Renzo Castagnini, che ai microfoni di Sport Channel 24 ha definito "conclusa" la trattativa. Una notizia che Gds.it aveva già dato ieri pomeriggio.

Il nuovo Palermo comincia a prendere forma in tutti i reparti, soprattutto in difesa, dove sono state inserite 4 pedine nuove (due centrali e due terzini). In attacco, infine, Stoppa ha sostenuto le visite mediche proprio oggi e domani dovrebbe arrivare anche l'ufficialità. Arriva dalla Sampdoria (ultima stagione in prestito alla Juve Stabia) con la formula del prestito.

