Palermo: è fatta per Stoppa, un altro attaccante alla corte di Baldini

Il Palermo continua a lavorare sul mercato in entrata. E nelle ultime è decollata la trattativa per Stoppa della Sampdoria. Un'operazione fulminea frutto di dialoghi serrati ormai praticamente conclusa. L'attaccante, che nell'ultima stagione ha militato in Serie C con la maglia della Juve Stabia, con cui ha segnato 11 reti in 35 presenze, arriverà a Palermo domani (lunedì) per le visite mediche.

L'accordo, dovrebbe essere stato trovato sulla base di un prestito oneroso. Al momento non abbiamo conferme se nel contratto ci sia un'opzione di riscatto. L'attaccante andrebbe ad occupare la lista B, quella degli Under 23.

I rosanero si preparano ad accogliere anche Nedelcearu e Marco Sala, entrambi al Crotone nell'ultima stagione di Serie B. Il secondo, è di proprietà del Sassuolo. Nelle prossime ore i due ragazzi raggiungeranno il capoluogo per visite e firma sul contratto., andando a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo di Silvio Baldini.

Per la difesa, il nome nuovo è quello di Salvatore Quagliata, terzino sinistro palermitano che andrebbe a rinforzare un settore del campo rimasto orfano di Giron (ha firmato un triennale col Crotone) e con il solo Crivello che è però in partenza. Milita nell'Heracles Almelo, squadra del massimo campionato olandese e ha un contratto in scadenza nel 2023. Nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze tra campionato e coppa e messo in bacheca 1 gol e 3 assist. Ha esperienza in Serie C in cui ha militato con la maglia della Pro Vercelli nella stagione 2019-2020 (fino a gennaio). Per il Palermo ci sarebbe però anche la concorrenza di Feyenoord e Cremonese in Serie A. Quest'ultima sarebbe in pole per il difensore.

In attacco si allontana la pista Di Mariano visto che con l'arrivo di Stoppa il Palermo potrebbe aver completato qui il suo reparto avanzato. Non è escluso, comunque, un tentativo da parte di Castagnini nei prossimi giorni. Non la domenica più tranquilla in assoluto per il direttore sportivo del club di viale del Fante, che in giornata avrebbe chiuso per altri due colpi: Giacomo Calò e Mladen Devetak. Il primo è un centrocampista di proprietà del Genoa che ha militato nel Benevento in Serie B in questa stagione. Per lui 36 presenze tra campionato, Coppa e playoff promozione e 4 assist in bacheca. Giocatore esperto e di categoria, che ha già disputato la serie cadetta anche con le maglie di Pordenone e Juve Stabia e che andrà a rimpiazzare Dall'Oglio, ormai promesso sposo dell'Avellino. Il secondo è un terzino sinistro classe 1993 e gioca nel Vojvodina, club serbo. Entrambe le trattative sarebbero ai dettagli con i due volti che potrebbe raggiungere il capolugo nei prossimi giorni.

