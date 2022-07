Il nuovo portiere Pigliacelli si presenta: «Palermo mi ha sempre affascinato»

"La trattativa è stata molto semplice. Da settembre si parlava di rinnovo in Romania fino a quando non ho ricevuto la chiamata da Palermo ed è finito tutto". Sono le prime parole di Mirko Pigliacelli in conferenza stampa. Il portiere si è presentato ai suoi nuovi tifosi ed è arrivato dal Craiova, squadra del massimo campionato rumeno.

"Quando ci siamo scelti a vicenda con il Palermo è stato molto semplice. Lo scorso anno ho seguito il campionato, è una piazza che mi ha sempre affascinato. So come gioca il mister e mi sento benissimo con questo modo di intendere il calcio". Un ruolo particolare, lo ha avuto anche Devis Mangia, ex allenatore del Palermo che ha allenato Pigliacelli proprio in Romania: "Ci ho parlato e l'ho sentito, l'ho avuto come allenatore, mi sono trovato bene e mi ha raccontato qualcosa di Palermo. Mi ha detto che mi sarei innamorato della piazza e dei tifosi. Avevo un ulteriore stimolo".

Il portiere ha poi proseguito parlando delle sue caratteristiche: "Come caratterista, oltre a quella che ho fatto vedere in campo, io mi metto a disposizione di quello che chiede il mister. Penso sia la migliore qualità. I ragazzi hanno una carica grandissima, trasmettono emozione. E non si può che lavorare bene e seguire il mister. Mi sento un portiere moderno".

Pigliacelli ha infine parlato della sintonia con Baldini e della possibile concorrenza di Massolo per un posto da titolare: "Il mister è un grande allenatore, ho avuto modo in questa settimana di conoscerlo e siamo già in sintonia. È diretto, dice quello che pensa e chiede ai giocatori una cosa semplice: dare tutto per la maglia che portiamo. Deve essere un onore e non è da tutti. Io o Massolo? Io cercherò di dare il massimo negli allenamenti, poi sceglierà il mister".

