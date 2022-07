Palermo, chiusa la fase delle prelazioni: 5.635 tifosi rinnovano l'abbonamento

Si è chiusa a mezzanotte di domenica la prima fase della campagna abbonamenti. Quella riservata agli abbonati della stagione 2019-2020 e dello scorso anno, quando le tessere messe a disposizione erano state 2.500 (causa restrizioni Covid). Delle circa 12.000 tessere a disposizione nella fase di prelazione, sono stati 5635 ad aver rinnovato il proprio abbonamento.

Forse, ci si aspettava qualcosa in più, ma è comunque un ottimo dato destinato sicuramente a crescere quando scatterà la vendita libera. Questa, partirà il 27 luglio e vedrà diverse agevolazioni sui prezzi: 190 euro il prezzo intero della Curva 150 e 130 i ridotti (per over 65 e under 18); 275 euro in gradinata superiore, i ridotti sono a 220 e 165 (Over e Under), 250 (intero) in gradinata superiore e 280 e 210 per Under e Over; 520 è il prezzo intero per la Tribuna Laterale, mentre 415 e 310 sarà il costo dei ridotti; 700 euro sarà il costo in Tribuna Centrale (560 e 420 i ridotti); 1000 Euro in Tribuna Centralissima (800 e 600 i ridotti) e 1500 euro infine il costo intero della Tribuna Sostenitori (1200 e 1200 i ridotti).

Il club rosanero, intanto, comunicherà entro oggi le informazioni utili sul ritiro delle tessere già sottoscritte. La vendita libera durerà fino all'8 agosto, visto che il primo match di campionato sarà in casa, al Renzo Barbera, contro il Perugia. Circa 11 giorni, per superare la quota 10.000 che era stata raggiunta nell'anno della rinascita in Serie D.

