Palermo, Baldini chiede rinforzi: già alle visite mediche Elia, in arrivo pure Nedelcearu e Sala

Cantiere aperto. Meglio di così non si potrebbe definire l'organico del Palermo. Chi resta e chi parte. Qualcuno, poi, arriva. Castagnini sta costruendo la squadra del futuro e vuole regalare quei "6-7 elementi" che Baldini ha chiesto esplicitamente dopo la batosta subita in amichevole contro il Pisa.

In serata arriverà Salvatore Elia dall'Atalanta, in giornata o al massimo domani mattina il ragazzo sosterrà le visite mediche e firmerà il suo contratto. Dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bergamaschi. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Benevento, in Serie B, e ha collezionato 30 presenze.

Chiusa la trattativa anche per Marco Sala, di proprietà del Sassuolo. Il terzino arriverà in prestito con diritto di riscatto dal club neroverde e ha militato nel Crotone nell'ultimo campionato cadetto.

Proprio nel club calabrese, sta per arrivare però Maxime Giron, come hanno confermato fonti interne al club rosanero. Triennale per il francese, che si appresta dunque a scendere di categoria. L'asse caldo con il Crotone non si esaurisce però qui.

Sempre dai rossoblù arriverà Nedelcearu, difensore centrale rumeno che quest'anno è sceso in campo 34 volte in Serie B e ha segnato anche 2 gol. Il 26enne nato a Bucarest raggiungerà Palermo tra domani e dopodomani.

Viva la trattativa con Pierozzi della Fiorentina. Il terzino destro ha giocato l'ultima stagione con la maglia dell'Alessandria in Serie B e andrà a contendersi il posto con Accardi e Buttaro. C'è fiducia per il buon esito dell'operazione ma mancano da sistemare gli ultimi dettagli sul contratto. C'è da giorni, invece, l'accordo tra i due club.

Depositato invece il contratto di Pigliacelli, che è da ieri ufficialmente un nuovo calciatore rosanero: ha firmato un contratto di 3 anni. Dopo Brunori e il portiere ex Craiova, il Palermo dunque è pronto ad abbracciare i suoi 3 rinforzi difensivi e a salutare Maxime Girone, destinato al Crotone.

