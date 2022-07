Il Palermo cede Dall'Oglio: è a un passo dall'Avellino

Dopo Felici, Giron e Odjer i rosanero perdono un altro pezzo del loro scacchiere. Avellino e Palermo sono infatti ormai vicini all'accordo per Jacopo Dall'Oglio.

Il centrocampista nato a Milazzo è stato protagonista della cavalcata rosanero verso la Serie B ma adesso non rientra più nei piani del club. La trattativa sembra destinata ad andare in porto con il club irpino che ha pronto un contratto triennale con il giocatore che dovrebbe lasciare la Sicilia entro martedì.

L'acquisto sarebbe a titolo definitivo con il Palermo che potrebbe quindi beneficiare di un'importante plusvalenza, visto che Dall'Oglio era stato prelevato lo scorso anno a zero dopo essersi svincolato dal Catania. Sempre in uscita, ci sono i nomi di Crivello, Peretti e Broh.

Anche la permanenza di Fella non è così scontata (nonostante il rinnovo automatico scattato con la promozione). Sul mercato in entrata, nel frattempo, è inizia la trattativa per Stoppa della Sampdoria (nell'ultima stagione in prestito alla Juve Stabia in Serie C). I due club hanno iniziato i dialoghi e non è escluso che l'intesa totale possa trovarsi in poco tempo.

