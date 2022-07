Accordo raggiunto tra Craiova e Palermo: arriva Pigliacelli, contratto triennale

Accordo totale raggiunto tra Craiova e Palermo. Mirko Pigliacelli sarà un nuovo giocatore dei rosanero. Mancava solo l'intesa tra i due club, ma la distanza da colmare era davvero minima, come vi avevamo già anticipato.

Solo qualche intoppo burocratico e qualcosa da limare sulla cifra richiesta dal club rumeno. Nelle casse di quest'ultimo andranno tra i 500.000 e gli 800.000. Tutto fatto dunque per il secondo acquisto a titolo definitivo dopo quello di Brunori, che domani mattina arriverà nel capoluogo per visite e firma sul contratto quadriennale.

Pigliacelli, arriverà invece tra sabato e lunedi per le visite mediche e la firma che lo legherà ai siciliani per i prossimi 3 anni, fino al 2025. Un'operazione nata circa 2 settimane fa, come anticipato, e conclusa oggi. Non ci sono mai stati dubbi sulla volontà dell'estremo difensore.

Così come il Craiova, non ha mai pensato di cedere a zero il suo portiere titolare da 4 anni a questa parte. Venerdì, Pigliacelli giocherà la prima partita di campionato con il Craiova, ma per lui sarà anche l'ultima. Altro acquisto a titolo definitivo dunque per la nuova società rosanero. Ciò dimostra quanto la holding voglia fare del Palermo una squadra competitiva per la prossima Serie B.

Continuano spediti i contatti anche per Cortinovis dell'Atalanta. Il Palermo nei prossimi giorni punterà a chiudere l'operazione per il giovane centrocampista.

