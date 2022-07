Accardi non ha dubbi: "Il Palermo in Serie A? Noi ci crediamo"

Obiettivi stagionali, rapporto con Baldini e quel 12 giugno ancora impresso nella memoria. Fresco di rinnovo annuale con il suo Palermo, Andrea Accardi è intervenuto in conferenza direttamente dalla sala stampa del Renzo Barbera.

All'unisono con l'obiettivo fissato dall'allenatore, anche il difensore palermitano ha pochi dubbi: "Noi crediamo nell'obiettivo del mister. Anche lo scorso anno quando nessuno ci credeva, lui ci diceva che saremmo andati in B ed adesso dobbiamo crederci e lavorare per provare ad andare in Serie A".

Il rinnovo, un orgoglio di cui andare fiero: "Per il contratto sono contento, per me è un onore essere qui, il mio contratto mi va bene e farò di tutto per meritarlo". Ad Accardi è stato chiesto se la partita con il Frosinone avrà il sapore di una rivincita: "È un ricordo brutto per me, non c'è nessuna attesa o voglia di rivincita. Dobbiamo lavorare contro tutte le squadre pensando di giocarle tutte allo stesso modo, che sia il Frosinone ma anche Cagliari, Genoa e Cittadella".

La notte più bella, quella della promozione in Serie B. Il 26enne svela un tenero retroscena: "Padova è stata una notte bellissima. Ho mandato solo un messaggio a mio padre che mi è stato vicino durante il momento del fallimento e mi ha aiutato nella scelta di cuore a Palermo con la D. Non vedevo questo entusiasmo dal 2003/04 con la promozione, per me è stata un'emozione bellissima da tifoso".

Infine su possibili nuovi arrivi ha concluso: "Siamo un gruppo fantastico e chiunque arrivi verrà accolto benissimo. Tutti remiamo dalla stessa parte con il mister ed accoglieremo chiunque allo stesso modo".

