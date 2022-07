Il Palermo a un passo dal riportare in rosanero Samuele Damiani

Il closing c'è stato, i dirigenti del City Group stamane sono usciti allo scoperto e il Palermo può riprendere i fili lasciati per strada. C'è un Brunori da acquistare dalla Juventus e c'è anche un Damiani da riportare in rosa dopo il mancato riscatto, quando la trattativa per il passaggio di mano del Palermo non era ancora conclusa.

Baldini vuole fortemente il centrocampista, che nelle ultime partite dei play-off (tranne la finale di ritorno con il Padova saltata per squalifica) ha dato alla squadra una marcia in più, sia in quantità, sia soprattutto in qualità e rifinitura. Le cifre non emergono, ma con l'Empoli - si era intuito già un paio di settimane fa - c'è la volontà di arrivare a un accordo che riporti Damiani in maglia rosa. La trattativa è a buon punto. In questi giorni potrebbe arrivare l'annuncio, ma non è detto che questo avvenga prima del ritiro.

La campagna acquisti del Palermo non è ancora decollata, ma con il City Group ormai saldo al timone c'è da giurare che lo farà presto. Non spese folli, intendiamoci, il ceo Ferran Soriano è stato chiaro, il prossimo sarà un anno di transizione, per consolidare la posizione nella categoria e provare il grande salto se mai se ne presenterà l'occasione. Ma la costruzione della squadra parte dai pilastri cui Baldini non vuole rinunciare e Samuele Damiani è uno di questi. Tra l'altro, non dovrebbe soffrire il salto di categoria, dato che in B ha già giocato. Il ventiquattrenne di Poggibonsi rappresenta un profilo ideale per la filosofia del nuovo gruppo proprietario del Palermo, dato che è giovane, ma vanta già una discreta esperienza. Allora, non resta che attendere le ultime negoziazioni per dare il bentornato a Samuele Damiani.

