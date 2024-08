Parma-Palermo 0-1, è finita: i rosa vincono con un gol di Insigne e passano il turno, Gomis salva il risultato

47' Gol spettacolare di Insigne

Il Palermo in vantaggio con un gran gol di Insigne. Quasi dalla linea di fondo il numero 11 si sistema la palla sul sinistro e trova lo spazio per infilare in porta. Conclusione imparabile per Chichizola. Prima c'era stato un servizio invitante di Ranocchia per Brunori, forse toccato da dietro. Niente rigore per i rosa, ma Insigne rimedia subito dopo