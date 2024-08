Il Parma caricato dall'esito favorevole delle amichevoli: Bonny al centro dell'attacco

L’ossatura è simile a quella che ha dominato la scorsa Serie B, l’ambizione è regalarsi diverse soddisfazioni fin dalla prima partita: la stagione del Parma inizia contro il Palermo, una delle poche squadre a non aver perso contro i crociati nel 2023/24 né all’andata né al ritorno (le altre sono Cosenza, Modena e Reggiana), e la differenza di categoria non basta per assicurare un agevole passaggio del turno.

Anche i ducali, così come i rosa, vengono da un’estate con eccellenti risultati: in cinque amichevoli sono arrivate tre vittorie (Anversa, Galatasaray e Atalanta) e due sconfitte (Lugano ed Heidenheim), ma soprattutto si è scelto di dare continuità all’organico che tanto bene ha fatto nel 2023/24.

A Pecchia mancheranno l’infortunato Hernani e il neo campione olimpico Bernabè, ma ci sarà la coppia di esterni di marca rumena Man-Mihaila; le conferme rispetto al 4-1 contro la Dea saranno parecchie, a cominciare dai nuovi arrivati Suzuki tra i pali (favorito su Chichizola) e Valeri come esterno basso a sinistra, mentre il riferimento offensivo dovrebbe essere Bonny (nella foto), assente per squalifica nell’ultimo confronto diretto disputato il 19 aprile al Barbera.