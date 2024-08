Palermo calcio, nelle mani di Gomis porta blindata: il portiere rosanero diventa il titolare

Debuttare tenendo la porta inviolata è soddisfacente, farlo parando un rigore è sensazionale: la prima estate rosanero di Gomis continua a regalare soddisfazioni e adesso nella mente di Dionisi inizia ad aleggiare lo spettro di un cambio di gerarchie, almeno per le prime settimane di campionato. Desplanches è uno dei portieri più promettenti nel panorama azzurro e quando chiamato in causa nella scorsa stagione ha trasmesso sicurezza e personalità, ma un infortunio lo ha tenuto fuori per quasi tutto il ritiro: il senegalese, arrivato i primi di luglio dal Rennes, lo ha sostituito con un rendimento ai limiti del clamoroso e le sue ambizioni di un posto da titolare crescono di settimana in settimana.

In cinque amichevoli (quattro e mezzo se si considerano i 45’ giocati a Oxford dal numero 1) Gomis ha subito appena un gol, salvando spesso la porta del Palermo e dando sicurezza a tutto il reparto difensivo contro avversari anche di categoria superiore, come Monza e Leicester; in Coppa Italia, contro un Parma arrivato in Serie A sullo slancio di un’annata esaltante, si è reso protagonista di quattro parate una più bella e decisiva dell’altra. L’ex Rennes ha fermato nell’ordine il rigore di Man, deviato in calcio d’angolo con uno splendido guizzo, un tiro a giro velenoso di Bonny, una semirovesciata ancora del numero 98 crociato e, a pochi minuti dalla fine, un insidiosissimo colpo di testa di Circati.