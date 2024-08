Parma-Palermo, le formazioni ufficiali: Dionisi ha scelto Gomes, test per il doppio play

L'idea del doppio play piace ad Alessio Dionisi. Nonostante il gran gol di Saric contro l'Oxford United, il numero 30 bosniaco si accomoda in panchina e a centrocampo, accanto a Blin e Ranocchia, l'allenatore del Palermo, per il debutto stagionale in Coppa Italia, manda in campo Claudio Gomes. Probabilmente i due francesi si alterneranno nel dare soluzioni alla difesa per la costruzione dal basso, come del resto già visto in amichevole. Per il resto l'undici è confermato, con Gomis in porta (Desplanches è rientrato in gruppo da poco, dopo il lungo infortunio), Nedelcearu in campo con Nikolaou, causa l'indisponibilità di Lucioni, e davanti il tridente della scorsa stagione Insigne-Brunori-Di Francesco.

Nel Parma il portiere nuovo arrivato Suzuki v in panchina, gioca Chichizola. Nella linea dei trequartisti Pecchia gioca la carta Sohm, Camara parte dalla panchina.

Queste le formazioni ufficiali della gara Parma-Palermo, valevole per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025, in programma alle ore 18.30 di oggi, 11 agosto, allo stadio Tardini (diretta tv su Italia 1, diretta testuale su Gds.it).