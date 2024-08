Palermo, ci siamo: a Parma prove di Serie A. Diretta tv su Italia 1, diretta testuale su Gds.it. Probabili formazioni

Un’estate di rinnovamento, lavoro a fari spenti, buoni propositi e test che hanno trasmesso ottime sensazioni: adesso però le parole si fanno da parte ed entrano in gioco i fatti. Si comincia a Parma (oggi, domenica 11 agosto, ore 18.30, stadio Tardini, diretta tv su Italia 1, diretta testuale su Gds.it) , in un campo dove i rosa non vincono dal 1965 e in una cornice non troppo felice come la Coppa Italia: dopo la finale persa con l’Inter nel 2011 solo una qualificazione agli ottavi (nel 2012, ma il Palermo li raggiunse direttamente grazie all’ottavo posto del campionato precedente) e quattro eliminazioni consecutive contro club di Serie A (tre volte Cagliari e una Torino).

È chiaro che in caso di sconfitta al Tardini, nessuna croce finirà addosso a Dionisi: la sua avventura rosanero è appena cominciata e la priorità è un piazzamento di vertice in cadetteria. La gara con i crociati sarà un banco di prova per capire come il Palermo arriva al campionato e il palcoscenico per mettere in pratica il lavoro svolto tra Livigno e Manchester: le vittorie con Monza e Leicester hanno regalato sorrisi e ottimismo, ma sono comunque arrivate in un contesto non ufficiale; a Parma c’è in palio l’accesso ai sedicesimi contro la vincente di Napoli-Modena. Se vittoria sarà, il messaggio alla Serie B sarà inequivocabile: il Palermo fa sul serio e vuole emulare la parabola proprio dei ducali, dominatori del campionato scorso. Se sconfitta sarà, nessun dramma, purché a Brescia il 16 agosto arrivi un risultato positivo: un doppio stop significherebbe che quanto fatto finora, tanto in campo quanto sul mercato, non è abbastanza.