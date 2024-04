Il mondo della politica entusiasta del centro sportivo del Palermo: «Ora bisogna pensare allo stadio», dice il sindaco Lagalla

«Una struttura - commenta - all’avanguardia, costruita secondo i moderni canoni degli impianti sportivi, che colloca Palermo al livello di altre città europee. Speriamo che il nuovo impianto possa essere di buon auspicio per un rapido ritorno nella élite del calcio italiano. Un obiettivo che Palermo e i suoi tifosi meritano. Voglio manifestare il mio plauso al presidente Mirri per l’impegno profuso e per il suo amore per la città e la squadra e i complimenti alla nuova proprietà che ha reso possibile questo ambizioso progetto».

Per il sindaco di Palermo Roberto Lagalla «l’inaugurazione del nuovo centro sportivo a Torretta, rappresenta una bella giornata per lo sport palermitano e per il suo territorio». Il Palermo, continua, «si inserisce tra quelle società che in Italia si dimostrano capaci di realizzare concretamente occasioni e opportunità per migliorare il proprio standard di risultati anche grazie a una struttura come quella inaugurata oggi. Ringrazio la società, la proprietà del City Group che hanno portato a termine questo traguardo e con le quali questa amministrazione sta finalmente costruendo, dopo anni di abbandono e disinteresse, anche un percorso proficuo per far sì che anche lo stadio Renzo Barbera torni a essere un impianto degno della squadra della quinta città d’Italia e dei tifosi del Palermo».

«L'inaugurazione del Palermo City Football Academy, nuovo centro sportivo del Palermo calcio, è una notizia che deve rendere orgogliosi tutti i palermitani», dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia ed ex vicesindaco, nel corso della visita alla nuova struttura di Torretta. «Oltre all’indubbia valenza sportiva - aggiunge - l’apertura di questo centro ha un significato simbolico fortissimo per tutto il territorio. Dimostra che in Sicilia è possibile fare, costruire, creare spazi e realtà all’avanguardia, capaci di attrarre le migliori professionalità e creare lavoro. Una sfida che fa onore al presidente Dario Mirri che ha riportato la società in alto, dopo anni di buio, e al City Group che ha scelto Palermo come luogo nel quale fare sorgere qualcosa di bello per tutti i palermitani. A tutti loro, a chi lavora nel gruppo, alla squadra, ai tecnici - conclude Varchi - il mio augurio di buon lavoro».