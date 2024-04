Palermo-Sampdoria 2-2, finisce con un pareggio l'esordio di Mignani

Esordio con pareggio per il nuovo allenatore del Palermo Michele Mignani che non va oltre il 2-2 contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. A decidere la partita le reti di Leoni per il vantaggio doriano, Brunori su rigore e Mancuso per i rosanero nel primo tempo e gol del definitivo 2-2 di Darboe nella ripresa. Mignani schiera il suo primo Palermo con il 3-4-1-2, con Di Francesco dietro le punte Mancuso e Brunori con il compito di ripiegare sulla fascia sinistra in fase di non possesso davanti all’esterno sinistro Lund; davanti al portiere Pigliacelli giocano Diakitè a destra, Lucioni in mezzo e Ceccaroni a sinistra; a completare il centrocampo Di Mariano, con compiti di coprire tutta la fascia, Stulac e Segre. Rosanero e blucerchiati muovo bene il pallone, ma di tiri in porta per i primi venti minuti non se ne vedono fino a quando, proprio al 20', Leoni approfitta di un’indecisione fra Pigliacelli, Stulac e Brunori e anticipa tutti facendo passare il pallone sotto le gambe del portiere portando in vantaggio la Sampdoria.