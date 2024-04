Palermo, Mignani dopo l'esordio in panchina: «È andata bene, vedo una squadra in crescita»

«Ho visto una squadra in crescita, i due gol presi possono capitare ma in generale abbiamo rischiato poco». Michele Mignani commenta in conferenza stampa il suo esordio contro la Sampdoria al Barbera. I siciliani non sono andati oltre il 2-2, ma la prestazione è stata a tratti buona: «A fine primo tempo ho detto alla squadra che non ero soddisfatto, ma poi abbiamo giocato meglio e siamo andati anche vicini alla vittoria. Ci siamo scrollati quella paura che avevamo addosso all’inizio».

Mignani ha schierato un 3-4-1-2 e ha così motivato la scelta, cercando di dare anche un’idea sul futuro schieramento tattico: «Sono contento della fase di non possesso. La Sampdoria dava molta ampiezza e quindi l’idea è stata di metterci a cinque e chiudere le linee di passaggio. Non è il momento di parlare del modulo futuro perché non avrò tutti i giocatori a disposizione. Avevamo un centrocampo diverso rispetto alle altre partite, ma si sono comportati bene. Parto con l’idea che nessuno ha la maglia da titolare, abbiamo più di 20 giocatori e bisogna sfruttarli».