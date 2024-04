Il Palermo ora prende pochi gol, ma segna con il contagocce: ecco i numeri di Mignani

Una coperta corta che, dovunque la tiri, scopre qualcosa. Il Palermo non riesce proprio a trovare un equilibrio in una stagione che somiglia alle montagne russe, fatta com'è di sali e scendi continui che hanno portato, tra l'altro, all'esonero di Corini e all'arrivo di Mignani. Tra le diverse accuse indirizzate all'ex tecnico rosanero c'era quella di una esagerata propensione offensiva, che da un lato consentiva una mole di realizzazione non indifferente e dall'altro, invece, lasciava scoperta la retroguardia a continui attacchi degli avversari. Un attacco prolifico, quindi, in contrapposizione a una difesa colabrodo che non riusciva ad arginare le offensive avversarie. Adesso, invece, sembra che la tendenza sia diametralmente opposta. Con l'avvento di Mignani, infatti, il Palermo ha radicalmente cambiato quelle che erano le sue abitudini, badando più al sodo con una fase difensiva più ordinata e meno spregiudicata. È palese come il Palermo abbia decisamente arretrato il proprio baricentro, inserendo un difensore centrale in più e sfruttando le fasce in maniera più difensiva che offensiva. Il compito del terzetto di difesa, infatti, è solamente quello di svolgere il proprio ruolo in fase di non possesso, senza avventurarsi in azioni offensive se non in occasione di palle inattive.

Nella prima partita di campionato con Mignani in panchina, il Palermo ha subito due reti dalla Sampdoria frutto di due svarioni difensivi. Ma nel complesso i blucerchiati non hanno creato pericoli alla porta di Pigliacelli, che ha svolto un lavoro di ordinaria amministrazione, eccezion fatta appunto per i due infortuni difensivi che hanno portato ai gol dei doriani. A fine partita, infatti, i tiri in porta della squadra allenata da Pirlo ammontavano solo a tre, prima dimostrazione di un cambio di mentalità della squadra rosanero. A Cosenza i numeri sono stati ancora più significativi, sia da un punto difensivo che offensivo. In una partita terminata con il punteggio di 1-1 il Palermo ha concesso agli avversari solamente un tiro in porta, quello che ha portato Calò a cogliere il legno alla sinistra di Pigliacelli direttamente su calcio di punizione. Dopodiché, la squadra rosanero non ha concesso nulla agli avversari, che hanno pareggiato solamente su rigore.