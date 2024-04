Palermo, da Pastore ad Amauri: con la Samp una partita speciale insieme alle vecchie glorie

Quella contro la Sampdoria è stata una partita speciale. Era la prima del nuovo allenatore, Michele Mignani, e sulle tribune del Barbera c’erano le vecchie glorie. Pastore, Liverani, Amauri, Brienza, Migliaccio, Amelia, Sorrentino, Arcoleo. E come dimenticare Simplicio, presente anche lui sulla tribuna vip dello stadio. Erano in tanti, anche se qualcuno mancava per impegni personali. Come Fabrizio Miccoli, che sui social ha scritto: «Ringrazio la società per l’invito, e soprattutto vorrei abbracciare i miei ex compagni di squadra. Prometto che presto sarò lì con voi e sarà bellissimo».

Un giorno diverso, un giorno speciale. Sul campo è finita 2-2 contro la Sampdoria, sugli spalti è stata comunque una festa. La curva Nord ha intonato cori per le vecchie glorie, loro hanno risposto con un braccio in alto, con un sorriso. Immancabile poi il ritornello: «Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui, per vedere segnare Amauri».

Sarà rimasto contento l’ex bomber del Palermo, che sul suo profilo instagram ha raccontato le emozioni vissute ieri: «E’ stata un’emozione da pelle d’oca vedere i miei ex compagni e la curva cantare così. Guardare la felicità di mio figlio mentre vedeva tutto questo è stato impagabile – ha aggiunto -. Grazie di cuore e forza Palermo sempre». La loro presenza al Barbera e nel capoluogo siciliano era dovuta al “Legends Day”, in programma oggi. A Torretta, infatti, ci sarà il taglio del nastro e l’inaugurazione del nuovo centro sportivo. Un giorno storico per la società rosanero, che avrà oggi ufficialmente la sua nuova casa dopo 120 anni di storia. Le vecchie glorie sfileranno sul prato del Renzo Barbera e ad accoglierle ci sarà la giornalista di Sky Sport Marina Presello, con la partecipazione straordinaria di Salvo Ficarra e Roberto Lipari.