Palermo, la concretezza di Corini: «Queste sono le gare più difficili, contava solo vincere»

«Queste partite sono le più difficili, era importante soltanto vincere». Concreto, pragmatico Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in conferenza stampa dopo la vittoria di misura (0-1) ottenuta contro il Lecco in trasferta.

«I nostri avversari si giocavano il tutto per tutto per la situazione in cui sono, e per noi era complicato», ha continuato l’allenatore bresciano. I rosanero hanno mantenuto la porta inviolata in trasferta come non accadeva dal 7 ottobre scorso (0-2 sul Modena): «Abbiamo fatto bene in difesa, dovevamo essere equilibrati e lo siamo stati. Era una gara complicata anche emotivamente per noi, e il campo non era in buone condizioni. Abbiamo lottato e portato a casa una vittoria sporca, ci siamo adattati al tipo di gara e siamo stati bravi».

Il Palermo vince e si porta al quinto posto a quota 49 punti, superando così il Catanzaro scivolato ieri in casa contro la Reggiana. Il prossimo ostacolo è il Venezia di Vanoli: «Mancano 9 partite, sappiamo che sarà un avversario tosto e forte, che lotta per la promozione in serie A. La matematica ci fa ancora sperare nel secondo posto ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare punti».