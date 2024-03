Il Palermo pesca il jolly Nedelcearu e torna con tre punti da Lecco: decisivo anche Pigliacelli

Decide un colpo di testa, l'ennesimo vincente della stagione del Palermo. Un gol segnato (minuto 36' pt) da Nedelcearu, che sfrutta i suoi 190 centimetri per sovrastare Capradossi e indirizzare in porta un lob ben dosato da Gomes sugli sviluppi di un calcio d'angolo (ecco perché il romeno era lì). Occhio al tabellino: corner 7-3 per il Lecco. Ma il risultato dice Lecco-Palermo 0-1. La differenza tra le due squadre è tutta lì. Il Palermo, con meno della metà dei corner calciati, ha fatto gol, il Lecco no. L'unico vero pericolo da calcio piazzato per i rosa è arrivato su punizione, quasi alla fine della prima frazione di gioco. Ma sul colpo di testa secco e preciso di Inglese (punizione battuta da Parigini) Pigliacelli ha fatto un intervento monstre, neutralizzando sulla linea con grande reattività un gol già incartato e pronto per la consegna. E se contro l'ultima in classifica devi accontentarti del jolly, vuol dire che il gioco ancora ristagna, nonostante il rientro di Ranocchia. Il Palermo non ha mai dettato legge al Rigamonti-Ceppi. Al contrario, ha maledettamente sofferto il Lecco, soprattutto nel primo tempo. I padroni di casa, consapevoli di essere ormai con l'acqua alla gola, hanno dato tutto per replicare il risultato dell'andata. Ma hanno peccato di incisività. Sì, nei primi 5 minuti i rosa hanno ballato. Prima Pigliacelli si è dovuto distendere alla sua destra per schiaffeggiare fuori dalla porta una rasoiata di Parigini, ben assistito da Inglese. Poi l'ex Napoli si è messo in proprio e al portiere rosanero ha ricordato i gol presi quest'anno sui tiri a giro. Per fortuna del numero 22, il pallone si è spento di un soffio a lato.

Costantemente aggressivo Diakité sull'improvvisato esterno sinistro Ionita, dall'altro lato Parigini ha trovato disco verde, prendendo spesso il tempo a Lund e scodellando nel cuore dell'area avversaria palloni insidiosi che però non hanno cambiato il corso della gara. Il Palermo, fra l'altro, si è svegliato presto dal torpore e ha impensierito Melgrati prima con un tiro forte ma centrale di Segre, al termine di una proficua sgroppata, e poi con un cross basso di Di Mariano che ha attraversato tutta l'area, senza trovare il contatto col piede del designato Di Francesco. Si è cominciato così a giocare a viso aperto da entrambe le parti, ma senza troppa precisione in avanti. Ad esempio, con Brunori che scivola in piena area e prova un improbabile calcio da terra o con Ranocchia che poco dopo non arriva a colpire sul servizio dello stesso Brunori e invoca un rigore per un contatto giudicato regolare dal team arbitrale; oppure, sull'altra sponda, con Capradossi di testa e Degli Innocenti da lontano che mancano completamente la porta.