Palermo, Nedelcearu dopo la vittoria: «Felice per il gol, ci sono altri 27 punti da conquistare»

«Sono felice di aver aiutato la squadra a vincere». Le prime parole di Ionut Nedelcearu, difensore del Palermo, in conferenza stampa. Suo il gol che ha deciso la sfida del Rigamonti contro il Lecco, il secondo in stagione dopo quello realizzato al Barbera contro la Cremonese.

«Non importa chi segna – ha detto – la cosa che conta è vincere le partite». Dedizione e sacrificio, Nedelcearu ha giocato la dodicesima partita consecutiva: «Per me un calciatore deve farsi trovare sempre pronto e quando il mister chiama devo far vedere che ci sono anche io - ha continuato -. Oggi abbiamo fatto un gran lavoro in un campo difficile e sapevamo che sarebbe stato così».

Vittoria sofferta ma importante. Il difensore rumeno crede nel sogno promozione: «Queste gare aiutano a crescere. Noi ci crediamo fino alla fine: ci sono 27 punti in gioco e può succedere di tutto. Pensiamo solo alla prossima, vogliamo e possiamo vincere».