Renzo Barbera, tornelli riservati agli abbonati del Palermo: ecco da dove dovranno entrare i fedelissimi

Novità per i tifosi del Palermo, almeno per i fedelissimi. Dalla prossima partita, Palermo-Venezia, i possessori degli abbonamenti avranno accessi riservati per entrare allo stadio Renzo Barbera. Il club rosanero ha infatti comunicato che dalle prossime gare saranno attivi dei tornelli dedicati esclusivamente agli abbonati.

Già nella partita con il Como c'era stata la novità dei lettori ottici nei tornelli, ora la decisione di dedicarne alcuni specifici per gli abbonati, che entrano allo stadio con la tessera. In questa maniera, dunque, si cerca di velocizzare le procedure e mettere ordine agli ingressi che, spesso, sono teatro di lunghe file e resse, soprattutto quando l'afflusso dei tifosi è maggiore.

I tornelli dedicati

Per quanto riguarda gli abbonati in Curva Nord, i tornelli dedicati sono l’11 e il 14; in Curva Sud 5 e 6; in tribuna coperta il 9 e in gradinata il 18 e 19. Inoltre, i tifosi entrando in alcuni settori dello stadio potranno accorgersi di alcuni cambiamenti al look. Il club rosanero, infatti, sta completando i lavori urgenti all'impianto sportivo, ma anche piccoli abbellimenti.