Lecco-Palermo 0-1, i rosa tornano alla vittoria con un gol di Nedelcearu

Il Palermo a Lecco prova a interrompere la serie negativa che gli ha fatto perdere molte posizioni in classifica e lo ha allontanato dal secondo posto, valido per la promozione diretta in Serie A. Corini ha ripristinato la formazione tipo delle ultime settimane, con Diakité e Lung sugli esterni di difesa, Nedelcearu e Ceccaroni centrali, Ranocchia e Segre di nuovo a centrocampo, accanto a Gomes. In attacco fiducia a Di Francesco, assieme a Brunori e Di Mariano. La posizione di Ranocchia oscillerà fra la linea di centrocampo e quella dei trequartisti.

Le formazioni

LECCO (4-4-2): 1 Melgrati; 83 Lemmens, 13 Capradossi, 68 Ierardi, 17 Caporale; 14 Parigini, 96 Galli (cap.), 5 Degli Innocenti, 27 Ionita; 45 Inglese, 90 Novakovich

A disposizione: 22 Saracco, 6 Bianconi, 7 Lunetta, 10 Salcedo, 11 Salomaa, 21 Crociata, 26 Frigerio, 29 Listkowski, 32 Lepore, 44 Guglielmotti, 81 Beretta, 99 Buso

Allenatore: Aglietti

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 23 Diakité, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 14 Ranocchia, 4 Gomes, 8 Segre; 10 Di Mariano, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco

In panchina: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 7 Mancuso, 11 Insigne, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly