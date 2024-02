Palermo, Soleri dopo il gol contro la Feralpisalò: «Non potevo andare via, amo questa gente»

«Sono felicissimo di essere rimasto e spero di aiutare la squadra nel prosieguo del campionato perché tutti lo meritano». Parola di Edoardo Soleri, attaccante del Palermo e autore del gol del raddoppio contro la Feralpisalò.

La sua rete sembrava avere messo in ghiaccio il match, ma così non è stato: «Non abbiamo avuto paura, è normale che attaccassero fino alla fine ma dovevamo vincere e farlo soffrendo e ancora più bello. La squadra è forte – ha poi continuato il romano - lo era prima e lo è di più adesso con i rinforzi. Alla fine tireremo le somme, ma se continuiamo così ci toglieremo soddisfazioni». Per Soleri la serie A è alla portata: «Abbiamo un obiettivo e speriamo di raggiungerlo insieme».

Soleri ha poi concluso parlando della difficoltà del campionato: «Dobbiamo restare dentro, siamo lì. La Feralpisalò oggi ha dimostrato che non esistono partite facili. Nel secondo tempo siamo stati più cattivi e abbiamo conquistato questi tre punti».