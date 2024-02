Il Palermo torna a vincere in trasferta: contro la Feralpisalò si ripete Ranocchia e timbra anche Soleri

Anche chi aveva ancora dei dubbi, al 23' della ripresa, capisce che il Palermo ha in rosa un giocatore di categoria superiore. Si chiama Filippo Ranocchia, ha tutta l'intenzione di trascinare la squadra in Serie A e lo dimostra colpendo al momento giusto e cambiando le sorti delle gare. L'aveva fatto otto giorni fa al Barbera con una spettacolare demi-volée, si ripete a Piacenza, nella gara vinta dal Palermo contro la Feralpisalò, con un tocco da biliardo, stop e puntata morbida e precisa nell'angolo, per il gol che spegne l'ardore di una squadra lombarda in salute. La quale in precedenza aveva colpito due volte la traversa e messo spesso in difficoltà l'undici di Corini.

In questo momento, ad ogni modo, al Palermo riesce tutto bene, probabilmente perché la presenza di quel faro sulla trequarti illumina l'intero gioco offensivo della squadra. Così, quattro mesi dopo il successo di Modena, Corini può brindare: il suo Palermo ha regalato ai tifosi, almeno millecinquecento quelli presenti al Garilli, la vittoria esterna che mancava. E soprattutto ha conquistato per la seconda volta di seguito i tre punti, restando nella scia delle prime, che del resto continuano a correre, anche se oggi la Cremonese contro la Reggiana non è andata oltre il pari. Un buon viatico in vista della doppia sfida che ora attende i rosanero, il Como in casa e proprio la Cremonese in trasferta. Sarà una prova di maturità importante per una squadra che, comunque, contro le grandi poche volte ha fallito.