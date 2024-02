Palermo, Corini non vuole fermarsi: «Pensiamo già al Como, vogliamo ridurre la distanza»

«Abbiamo giocato un buon calcio contro una squadra compatta, avevano fatto 14 punti nelle ultime 7 partite e vincere oggi non era facile». Dà grande significato al successo contro la Feralpisalò Eugenio Corini, allenatore del Palermo, in sala stampa. «La squadra – ha aggiunto – ha avuto qualche difficoltà ma siamo comunque riusciti a creare tante occasioni. Ho fatto i complimenti a Zaffaroni a fine gara».

Tra i protagonisti in campo c’era Mattia Felici, ex rosanero: «Lo abbiamo seguito a gennaio – ha svelato l’allenatore bresciano – lui ha grande qualità. Avevamo vissuto qualcosa di importante insieme e lo ricorderemo sempre».

Tre punti pesantissimi per i siciliani, che restano quinti in classifica ma accorciano sulla seconda posizione, ora distante tre lunghezze: «Alzare le aspettative è inutile, dobbiamo pensare a una gara alla volta. Ora testa al Como – ha detto convinto Corini – vogliamo ridurre la distanza in classifica. La partita sarà importante perché loro come noi ambiscono a fare un campionato importante». Il successo rosanero, come contro il Bari, è passato ancora una volta dai piedi di Filippo Ranocchia, autore della rete che ha portato in vantaggio i suoi: «In lui ci abbiamo sempre creduto – ha ammesso l’allenatore del Palermo – ma non sovraccarichiamolo di pressioni, si deve ancora definire e maturare. Ha fatto una grande partita, credo che possa aiutarci e fare il salto di qualità». Infine, una mansione per Soleri: «Tutti noi lo abbiamo voluto trattenere. Ha una voglia incredibile e si è visto anche da come aveva iniziato la gara a Catanzaro».