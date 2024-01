Segre dopo Catanzaro-Palermo: «Segnare con questa maglia mi dà emozioni uniche»

Sesto gol in campionato, quinto di testa. Jacopo Segre non vuole più fermarsi e contro il Catanzaro ha segnato il quinto gol nelle ultime 8 gare.

«Fare gol con questa maglia è un’emozione unica, mi rende orgoglioso per il lavoro che porto avanti ed eseguiamo tutti in settimana. Cerchiamo di portare questo lavoro in campo».

Il Palermo è la squadra che segna più gol di testa nei 5 maggiori campionati europei (13) e su questo primato c’è sicuramente anche la firma del centrocampista con la maglia numero 8. L’ex Torino resta però umile: «I miei compagni sono veramente forti, mi fanno sempre grandi assist e io ho la bravura a inserirmi con i tempi giusti per poi bucare i portieri avversari».

Un periodo d’oro per lui e buono per la sua squadra: «Devo e dobbiamo continuare così - ha detto convinto il centrocampista - siamo una squadra forte e possiamo arrivare in alto. Oggi abbiamo preso un punto contro un’ottima squadra. Pensiamo subito al Bari e non ci abbattiamo».